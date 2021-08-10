В. Кацман: Любой политик, стремящийся к вражде с соседями, обрекает свою родину и собственную карьеру на катастрофу

Источник материала: БT

В Киеве продолжают обсуждать "Большой разговор" с Александром Лукашенко. Украинские эксперты склоняются к мнению, что администрация президента Зеленского действует вопреки здравому смыслу, ведь и история, и экономика, и география диктуют нашим странам быть добрыми партнерами. По словам Владимира Кацмана, любой политик, стремящийся к иному, обрекает свою родину и собственную карьеру на катастрофу.

Владимир Кацман, политический эксперт (Украина):

Любой человек, который побывал в Беларуси, вам скажет, что они живут лучше, чем мы, потому что дороги лучше, потому что если человек работает в семье, то он кормит семью. Не просто выживает, подсчитывает коммунальные платежи, а кормит семью. В Беларуси есть государственная очередь на жилье, там не просто покупают жилье, а, оказывается, от государства можно получить жилье. Там работают промышленные предприятия. И второе. Мы живем с соседями. У нас тысяча километров общей границы с Беларусью. Кто бы что не говорил, мы "приречены" жить в дружбе с соседями. Через Беларусь, между прочим, пройдет "Шелковый путь" - тот, который должен был через нас проходить, через них пройдет. Неужели нам не стыдно?





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