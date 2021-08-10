"Большой разговор с Президентом" вызвал гордость за страну и ее лидера - мнение участника

Источник материала: БелТА

10 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" прошел на одном дыхании и вызвал восхищение искренними, грамотными ответами Александра Лукашенко, а также гордость за него и нашу страну. Такое мнение выразила корреспонденту БЕЛТА главный редактор Лепельской районной газеты "Лепельскі край" Светлана Возняк, впервые побывавшая 9 августа на встрече главы государства с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

"Первое, что впечатлило на "Большом разговоре", - это близость Президента к народу. Он на все вопросы отвечал грамотно, искренне, от души, беседовал, как со своими близкими людьми, - просто и открыто. Он говорил с представителям иностранных СМИ сдержанно, с уважением, несмотря на то, что они упорно возвращались к одной и той же теме", - отметила Светлана Возняк.

Во время "Большого разговора" она с особым вниманием следила за вопросами белорусских коллег. Ей понравились высказывания Григория Азаренка и Юлии Артюх о событиях годичной давности. "Эти люди находились и сейчас находятся на передовой, они знают ситуацию изнутри, поэтому они могут многое рассказать представителям американских и британских СМИ. Меня впечатлило, как Юлия Артюх обратилась к иностранным журналистам с вопросом, интересно ли им мнение простого народа, и что она как жена и мать готова рассказать о том, что она видела собственными глазами", - подчеркнула главред.

Также ее порадовал теплый рассказ представителя Грузии, который перед "Большим разговором" вышел на улицы Минска и провел собственное социологическое исследование, спрашивая жителей столицы, довольны ли они нынешним положением в стране, своей жизнью и руководителем Беларуси. При этом он получил только положительные отзывы, да и сам заметил, как спокойно на улицах главного города страны.

"Мы, простые белорусы, переживаем за нашу страну. Хочется, чтобы мы звучали на мировой арене и чтобы нас ценили и уважали. На протяжении всей встречи с Президентом прослеживалась тема единства. Наша страна в надежных руках, мы вместе, идем по своему пути и не вмешиваемся в дела других государств. Поэтому нам хочется, чтобы так же относились и к нам", - поделилась Светлана Возняк.-0-