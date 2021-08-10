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СК завершил расследование уголовного дела в отношении пособника экстремистского формирования

10.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного пособника экстремистского формирования. Обвиняемый - 24-летний слесарь из Минского района - решил помочь отряду экстремистов. Речь идет о сливе данных BYPOL. О задержанном мы уже рассказывали: фигурант некогда служил в Силах спецопераций, в частности, в бригаде в Витебске. Но решил присоединиться к отряду экстремистов. Получил первое задание, но был задержан - своевременно отреагировали сотрудники ГУБОП.  И как сказано в материалах дела, 18 марта этого года он пришел к дому одного из сотрудников милиции, хотел убедиться в достоверности информации, опубликованной в Сети, а именно уточнить адрес, где живет милиционер. Данные подтвердились, и офицера слесарь встретил прямо в подъезде, правда, тогда решил сбежать.


Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили обвиняемого, милиционера и свидетелей. В мобильном телефоне фигуранта нашли фото сотрудника МВД и переписку с участниками экстремистского канала. Действия обвиняемого квалифицированы как   пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды. Задержанный, будучи допрошенным, ничего не отрицал и подтвердил свои показания в ходе проверки показаний на месте. С момента задержания он под стражей.




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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного пособника экстремистского формирования. Обвиняемый - 24-летний...
 
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