СК завершил расследование уголовного дела в отношении пособника экстремистского формирования

Источник материала: БT

Сегодня стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного пособника экстремистского формирования. Обвиняемый - 24-летний слесарь из Минского района - решил помочь отряду экстремистов. Речь идет о сливе данных BYPOL. О задержанном мы уже рассказывали: фигурант некогда служил в Силах спецопераций, в частности, в бригаде в Витебске. Но решил присоединиться к отряду экстремистов. Получил первое задание, но был задержан - своевременно отреагировали сотрудники ГУБОП. И как сказано в материалах дела, 18 марта этого года он пришел к дому одного из сотрудников милиции, хотел убедиться в достоверности информации, опубликованной в Сети, а именно уточнить адрес, где живет милиционер. Данные подтвердились, и офицера слесарь встретил прямо в подъезде, правда, тогда решил сбежать.