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Мнения белорусов о "Большом разговоре с Президентом"

10.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благодаря прямой трансляции из Дворца Независимости, каждый имел возможность услышать из первых уст ответы на самые актуальные вопросы. Без купюр, четко и откровенно, как есть. Своим мнением с нашими корреспондентами поделились жители страны, а также иностранные гости, которые  приехали в Беларусь из государств постсоветского пространства, в частности из Армении, где до сих пор испытывают на себе последствия цветных революций. 


 - Разговор состоялся - как всегда, он был открыт. И на самом деле приятно было слышать четкие ответы тем поставленным "вопросам", которые искусственно назидаются населению Беларуси, народу этой прекрасной, стабильной, устойчивой, социальной страны, социального государства. И посылы, которые Александр Лукашенко перманентно передает своему же народу, которые заключаются в недопустимости развала той системы, которая существует. Они услышаны, по крайней мере иностранцами, такими, как мы. 


- Президент переживает за свою страну, то, что он любит свою страну, это однозначно. 


- Все вопросы: и безопасности, и социальные, и экономические - все доступно, все понятно. Хотелось такое услышать, хотелось ответы на многие вопросы получить, я получила. 


 - Больше всего заинтересовал вопрос о гражданстве, о возможности получить гражданство в Беларуси в других странах. Хороший шаг. Спасибо. Второй раз в Беларуси, в Минске. У вас хорошая страна, очень хорошая, держитесь за нее.






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Теги: Минск
 
 
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Благодаря прямой трансляции из Дворца Независимости, каждый имел возможность услышать из первых уст ответы на самые актуальные вопросы. Без купюр, четко и...
 
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