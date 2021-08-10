Источник материала: БT

Благодаря прямой трансляции из Дворца Независимости, каждый имел возможность услышать из первых уст ответы на самые актуальные вопросы. Без купюр, четко и откровенно, как есть. Своим мнением с нашими корреспондентами поделились жители страны, а также иностранные гости, которые приехали в Беларусь из государств постсоветского пространства, в частности из Армении, где до сих пор испытывают на себе последствия цветных революций.





- Разговор состоялся - как всегда, он был открыт. И на самом деле приятно было слышать четкие ответы тем поставленным "вопросам", которые искусственно назидаются населению Беларуси, народу этой прекрасной, стабильной, устойчивой, социальной страны, социального государства. И посылы, которые Александр Лукашенко перманентно передает своему же народу, которые заключаются в недопустимости развала той системы, которая существует. Они услышаны, по крайней мере иностранцами, такими, как мы.





- Президент переживает за свою страну, то, что он любит свою страну, это однозначно.





- Все вопросы: и безопасности, и социальные, и экономические - все доступно, все понятно. Хотелось такое услышать, хотелось ответы на многие вопросы получить, я получила.





- Больше всего заинтересовал вопрос о гражданстве, о возможности получить гражданство в Беларуси в других странах. Хороший шаг. Спасибо. Второй раз в Беларуси, в Минске. У вас хорошая страна, очень хорошая, держитесь за нее.



