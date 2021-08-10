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Беларусь готовит ответ Западу. Заявление сделала сегодня пресс-секретарь Президента Н. Эйсмонт
10.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Реакция белорусского лидера относительно новых санкционных шагов, в частности, со стороны США, Великобритании и Канады, последовала незамедлительно.
"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - отметила Наталья Эйсмонт.
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Реакция белорусского лидера относительно новых санкционных шагов, в частности, со стороны США, Великобритании и Канады, последовала незамедлительно. "Глава...
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