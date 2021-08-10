Р. Бортник: Западным журналистам было не важно получить ответ на вопрос, цель была совершенно другая

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Во время "Большого разговора с Президентом" крупнейшие западные СМИ также задавали свои вопросы. Хотя, правильнее сказать, вопрос. Все как под копирку спрашивали одно и то же - про насилие и репрессии, хотя Александр Лукашенко изначально ответил более чем исчерпывающе. При этом, по мнению украинского политолога Руслана Бортника, западным журналистам было совершенно не важно разобраться и услышать правду - цель была совсем другой, и это не журналистика, а очередной прием политтехнологий.





Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: Мне показалось, что часть телеканалов пришла не с задачей получить ответ на вопрос, или получить новую информацию, а с целью спровоцировать какие-то эмоциональные или даже агрессивные реакции со стороны белорусского Президента с целью подсветить или актуализировать неудобные с их точки зрения для Беларуси вопросы, с целью оказать какое-то публичное давление. То есть это была такая политтехнологическая цель, а не информационно-журналистско-масс-медийная цель. Сегодня медиа часто выступают инструментом информационных воин, и их задача - поддержка информационного накала и температуры в своих информационных комнатах. И только правдой и открытостью можно все-таки пробивать дыры в этих информационных накатах.













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