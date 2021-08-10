4 миллиона 641 тысяча тонн зерна - столько уже весит каравай этого года

Источник материала: БT

Убрать осталось треть площадей. И всего пятую часть надо освоить Брестской области, на ее счету 964 тысячи тонн хлеба. При хорошей погоде уже завтра регион станет вторым миллионером уборочной в стране. Лидер по намолоту - Минская область. Здесь собрано 1 миллион 123 тысячи тонн зерновых. Самая высокая урожайность в Гродненском регионе - 39,3 центнера с гектара.

Таким образом аграрии Беларуси приближаются к 5 миллионам тонн зерна. В сельхозпредприятиях не сбавляют темпы. Каждое зернышко на счету. А для механизаторов это еще и сезон хорошего заработка, в чем убедился Андрей Ястребов.



Второй сезон в одном экипаже Ангелина и Евгений Шевчик из агрохолдинга "Говяды-Агро". По сути за штурвалом новенького комбайна и пришла идея о свадьбе. В этом сезоне решили не затягивать, но сразу после медового месяца за работу.



Такие экипажи не в новинку для белорусов, которые нелегкого труда не боятся. К тому же сезон - это еще и возможность пополнить семейный бюджет. Подспорье для молодой семьи.



Вот уже третий сезон подряд покоряет хлебные поля и Виталий Петроченко из "Амкодор-Шклов". С радостью делится навыками комбайнера с дочерью-студенткой. Опять же - вклад, но уже в образование.



Это действительно тренд - все больше молодежи в полях.



Вот уже и опытный комбайнер (все-таки тридцать вторая по счету уборочная) Шакалов Александр передает опыт племяннику. Говоря языком аграриев, добирают пшеницу на полях учхоза в Горецком районе. В этом случае еще и отличная практика для студента - будущего автомеханика.



Рекорд немалый - на счету экипажа 2 тысячи тонн зерна. Поздравления комбайнеры принимали сегодня прямо в поле. Благодарности, дипломы, подарки.









Александр Янкович, директор РУП "Учхоз БГСХА":







Буквально три-четыре дня, и мы закончим уборку. Еще немножко рапс яровой осталось убрать. Уже начали сеять рапс. В сельском хозяйстве нет такого, что закончили уборку, и мы отдыхаем.





Темп не снижается, несмотря на дожди. В планах уже к вечеру хлеб собрать с этого поля. А к концу недели и дожинки.

Полным ходом жатва идет и на севере страны. Александр Федоров - один из ее лидеров. Новый комбайн доверили молодому механизатору. Уверен, что уборочная еще принесет личные рекорды.



Без малого семь десятков процентов зернового клина уже в закромах северного региона. Столько же экипажей преодолели тысячный намолот. А семь хозяйств уже отрапортовали об окончании уборочной. Счастливые три семерки. Цифра растет. А работы в полях еще больше.







Сергей Егоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:





За последнюю неделю активно включились хозяйства в проведение вспашки. Есть примеры, когда работа организованы круглосуточно. И в ближайшие пять-семь дней работа по вспашке будет завершена, для того чтобы можно было посеять озимые крестоцветные.





Качество и темп - задача для аграриев региона. Сегодняшний селектор в Витебске расставил приоритеты для области. Справимся - уверяют в хозяйствах. Погода бы не подкачала. Так хочется, чтобы общий каравай стал еще больше.







