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Экспертное мнение: западные санкции - это фактически карательная операция на современный манер
10.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Западные санкции - это фактически карательная операция на современный манер, но ее целью Беларусь не является. Движение на Россию там начали гораздо раньше - чего стоит лишение России собственного флага на Олимпиаде, тоже вводили и экономические санкции, но наш сосед вводит эмбарго. Затем дипломатическая война - не вышло, решили действовать не напрямую. Трамплин на Россию - Беларусь. Однако мы стали костью в горле у коллективного Запада. Следующий этап - действовать сразу против Союзного государства. Наша общая история победителей и братские связи, которые невозможно разрушить, - это железный ответ.
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Западные санкции - это фактически карательная операция на современный манер, но ее целью Беларусь не является. Движение на Россию там начали гораздо раньше - чего...
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