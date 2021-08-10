Экспертное мнение: западные санкции - это фактически карательная операция на современный манер

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Западные санкции - это фактически карательная операция на современный манер, но ее целью Беларусь не является. Движение на Россию там начали гораздо раньше - чего стоит лишение России собственного флага на Олимпиаде, тоже вводили и экономические санкции, но наш сосед вводит эмбарго. Затем дипломатическая война - не вышло, решили действовать не напрямую. Трамплин на Россию - Беларусь. Однако мы стали костью в горле у коллективного Запада. Следующий этап - действовать сразу против Союзного государства. Наша общая история победителей и братские связи, которые невозможно разрушить, - это железный ответ.