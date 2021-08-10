"Большой разговор с Президентом" держал в напряжении международное информационное пространство, сегодня он в трендах массмедиа

Источник материала: БT

"Большой разговор с Президентом" сегодня в трендах YouTube. Общение Александра Лукашенко с экспертами и представителями медиапространства весь минувший день держало в напряжении информационное поле не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. Поднапрячься от честности и прямоты нашего Президента некоторым присутствовавшим в зале зарубежным гостям тоже пришлось. В частности, из США и Великобритании. Вообще это удивительно - в телеграм-каналах они обычно куда смелее. Казалось бы, такая возможность: задавай любой вопрос Президенту. Ну, или как они обычно там говорят: чуть ли не последнему диктатору Европы. Но этих журналистов словно заклинило. В общем от BBC и CNN мы так и не дождались вопросов-сенсаций, кроме одного-единственного, на котором зациклились, как по указке. В целом, несмотря на свою продолжительность, мероприятие прошло на одном дыхании. Как делились журналисты в кулуарах, "Большой разговор с Президентом" они смотрели как сериал. Новые подробности - о реальном количестве участников и намерениях тех, кто вышел на протесты в августе 2020-го, всей подноготной оскандалившейся бегуньи и об отношении Александра Лукашенко к тем, кто его предал. Наш обозреватель Илона Красутская присутствовала в зале, и ей тоже есть что сказать!





В прямом эфире нас смотрел весь мир! Не только Большой, любой разговор с нашим Президентом ожидаемо в трендах YouTube.

За сутки почти 100 тысяч просмотров, и это только русскоязычная версия.

А еще впервые мы вещали на английском. Ну Александр Лукашенко же обещал, что будет очень интересно!



Демократия полнейшая. Делай стримы, говори, спрашивай что хочешь. Позвали всех. Среди гостей представители СМИ Литвы, Украины, России, США, Великобритании. В общей сложности 12 стран. Прием на высшем уровне во всех смыслах: столы ломились, а после мероприятия давали ужин. И печенье… тоже было.







О белорусско-украинских отношениях







Буквально в первых рядах Максим Назаров, корреспондент украинского телеканала "Наш". Захватил эфир чуть на ли не на полчаса. Ему приглянулась Наталья Эйсмонт и самоирония нашего Президента. Он же спросил, позвонит ли Лукашенко Зеленскому? Мы сходили к Максиму на "Фейсбук". И надо же: один из первых постов - про пресс-секретаря белорусского Президента. Листаем выше. Журналист просит еще раз пересмотреть его вопросы и еще более внимательно ответы нашего Президента. Словом, что бы там ни было на уровне политиков, наши народы все понимают.

Некоторые украинские телеканалы Большому разговору белорусского лидера посвятили прямые эфиры буквально в режиме нон-стоп, обсуждая важные тезисы с экспертами в студии. Интерес, конечно, понятен, ведь Президент не раз касался украинской темы. И вот как некоторые из ответов прокомментировали эксперты в студии телеканалов "Першы незалежны" и "Наш".





Е. Шевченко: А. Лукашенко никогда не пойдет на конфронтацию с Украиной первым







Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины:





Он очень четко сказал, что если бы Беларусь хотела навредить Украине, то поставили бы нашу экономику на колени очень быстро с помощью России. А даже без них. 75 % топлива идут к нам из Беларуси из России. Вы же понимаете, что такое кризис на улице, когда цена может два раза подняться. Какой будет взрыв и недовольство. Он на это не идет, благодаря тому, что он ценит отношения с украинцами. Он до последнего будет вести себя так, чтобы не подставиться. Он никогда не пойдет на конфронтацию с Украиной первым. Кто бы что бы нам не говорил.





Владимир Кацман, политический эксперт (Украина):





Давайте прямо скажем, люди увидели настоящего Президента. Люди увидели того человека, который владеет ситуацией, которому не надо прятаться за видео, за иносказательными вещами, за СНБО, за кем-то еще. Вот Президент вышел, разложил все по полочкам. Да, можно критиковать его за некоторые взгляды, а можно и вслушаться. Говорил прямо, открыто. Не по бумажке, не по сценарию. Не по подготовленным каким-то вещам. Не пытался раскалывать свой народ. Вот это, на мой взгляд, качество настоящего Президента.







Ну вы же помните эту девушку, которая так эмоционально топила за батьку и за страну на митинге в августе прошлого года. Про Юлию Хомич мы еще расскажем… Но давайте сначала посмотрим на ее реакцию во время Большого разговора, когда корреспондент LiveJournal спрашивает про Окрестина, хотя до этого ее коллеги уже дважды спросили то же самое.

Если оно здесь на исходе, то вот терпению белорусского Президента можно только позавидовать. Уже подробно до этого все сказано-пересказано. Если и попало, то кому, почему? После этого у Александра Лукашенко еще несколько раз спросили про Окрестина. Нет, не подумайте, это не трудности перевода, синхронный шел прямо в этот момент. Мы честно были просто удивлены. Представителей СМИ США и Британии, которые обычно проходятся по Беларуси экскаватором в телеграм-каналах, как будто заклинило. А как же обещанные вопросы-сенсации? Для непонятливых - у Президента нашлось еще три слова.







А. Лукашенко: Окрестина - это не санаторий





Окрестина - это любимый вопрос ВВС и СNN. Последние перед приездом склепали фейк про якобы концлагерь в Беларуси для политзаключенных. И эти люди еще требуют от кого-то какой-то правды.

Журналист ВВС приехала вместе с продюсером. Он оказался морально устойчивей. А вот его коллеге правда не понравилась. Вроде ей никто и не сделал больно, а она покинула чат. Оставила компьютер и вышла из зала. Было бы интересно послушать, что думают об этом 700 участников, которые тоже подали заявки на участие, но которых просто физически не вместил зал Дворца Независимости... По иронии судьбы прямо в те минуты, пока шел Большой разговор, офис ВВС пытались взять штурмом участники акций протеста против вакцинации от COVID-19. Может, журналист BBC, наконец, поехала решать проблемы своей страны?! Зарубежных гостей мы, конечно, выслушали, а потом им пришлось слушать нас!







Реакция зрителей по следам Большого разговора

За меткость слова и честность нашего Президента любят и завсегдатаи оставить комментарий в интернете. Ну а что? Если идет от души, почему бы не написать пару строк! Послушайте сами, что говорят люди. Мы собрали подборку откликов из Украины, России, Грузии.



Костя Придыбайло, скажем так, любитель взять на память лимоны из оранжереи Дворца Независимости тоже, конечно, приехал. На время августовских событий в прошлом году он примкнул к белорусскому пулу. Так что уже конкретно освоился. Журналисты президентского пула не любят этот вопрос. А Костя спросил.







Телеверсия "Большого разговора с Президентом" в выходные







По следам таких больших разговоров мы обычно делаем телеверсию в сам день мероприятия, ну или максимум на следующий. Но в этот раз решили сделать исключение. А точнее прислушаться к просьбам наших зрителей. Вот что они писали. Люди жалеют, что мероприятие попало на будний день, просят повтор и желательно вечером, а еще чаще устраивать такие разговоры. Мы их услышали.





8 часов 15 минут исходного материала.





Команда Агентства теле новостей выберет самые яркие и острые моменты. Обещаем, они непременно попадут в эфир. Так что еще раз посмотреть самые интересные заявления нашего Президента, интервью участников и экспертов вы сможете в это воскресенье. Точное время мы обязательно широко проанонсируем. Оставайтесь наи следите за нашими соцсетями.



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