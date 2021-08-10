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НОК Беларуси ответил на санкции США

10.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свидетелями нечестной игры  стало и все олимпийские сообщество Беларуси. В отношении Национального олимпийского комитета страны введены санкции со стороны США, чем наши оппоненты еще раз показали, как спорт становится политическим инструментом. Это значит, в очередной раз девальвированы основополагающие принципы спорта. Причем санкции введены без какого-либо расследования, просьбы о предоставлении тех или иных документов, да хотя бы обычного телефонного звонка. НОК Беларуси,  который является общественным объединением и занимается исключительно развитием олимпийского движения, спорта и физической культуры в стране, высказался с осуждением необоснованного давления в виде санкций на нашу страну, в которой сделано очень многое для развития спорта высших достижений. 

НОК Беларуси ответил на санкции США

 "Санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом, попрании принципа "спорт вне политики", а также стремлении максимально ущемить и ограничить возможности наших граждан для занятия спортом и развития спорта высших достижений в целом".



 
 
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Свидетелями нечестной игры  стало и все олимпийские сообщество Беларуси. В отношении Национального олимпийского комитета страны введены санкции со стороны США,...
 
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