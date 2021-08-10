Украина продолжает оставаться для Беларуси территорией, с которой могут завезти нелегальное оружие и не только

Источник материала: БT

Очевидно, что Украина продолжает оставаться для Беларуси территорией, с которой в любой момент могут завезти нелегальное оружие или не дай бог боевиков. Наши пограничники, спецслужбы видят эти попытки. Однако реакция на объективную информацию у руководства украинского государства, мягко говоря, противоречивая. Пресс-секретарь Зеленского заявил, что обвинения необоснованные, мол, мы ничего такого не делали. И это несмотря на целую россыпь доказательств обратного.

Так есть ли основания для нашего недовольства? Разберем в следующем материале.



Остров с таким понятным украинскому руководству названием - Змеиный. Последние дни Вооруженные силы Украины там проводили масштабные боевые учения. Цель - "отразить потенциальные попытки агрессора", а вот где остров находится? Получается, что агрессор - Румыния.



Территория спорная, ведь Бухарест тоже претендует то ли на остров, то ли на скалу. Это мы к чему? Все дело в том, что Румыния, по сути, последний сосед, с которым Украина не разругалась окончательно. Пока что. Все выглядит так, будто Владимир Зеленский сам ищет конфликт. Ведь и с Беларусью ситуация один в один. Жили мирно, помогали, выгодно торговали, но это Киеву скучно. Нужен нерв и тот, на кого можно спихивать внутренние проблемы. Путин уже все лампочки во львовских подъездах выкрутил, теперь вот беды из-за Лукашенко. Хотя намедни белорусский лидер дал четкий ответ Зе: мы знаем, как вы пытались завезти к нам свой фирменный хаос.



Сам Зеленский, может, и не посылал боевиков, но актер в стране не контролирует вообще ничего. С отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова - крестного отца националистических группировок - в стране одна большая дискотека.



72-й центр информационно-психологических операций под Киевом работает по белорусскому кейсу. Отдельные батальоны тоже. Но вернемся на остров имени пресмыкающихся - Змеиный. Там новый пресс-секретарь Зеленского (старая, напомним, пошла писать книгу про танцы и норвежского лосося) решил дать отпор словам Президента Беларуси. Получилось, как получилось.



Уже знакомый Николай Автухович. Борец с режимом и по сути террорист. Ему ветераны АТО - войны на Донбассе - помогали закупаться оружием. Подготовил пять килограммов тротила на теракты.



Кого убивать и за что - Автуховичу было все равно. Главное - разжечь пламя и посеять страх. Помогал ему в этом деле Игорь Оленевич, связной с украинскими боевиками. Именно его группа анархистов подожгла отдел ГАИ в Мозыре. Так сказать, проба пера.



Так может все-таки у Беларуси есть основания полагать, что братская страна, но враждебное государство действительно лезло к нам с недобрыми намерениями? Или позиция Зеленского - это признание: "ребят, тут все решают без меня"? Ответ прост: Владимир Александрович слушает не свой народ, а советников и Вашингтон. В Киеве даже шутка бытует, что "страной управляет не улица Банковая, а танковая". А там посольство США. Америке Украина нужна максимум как буфер с Россией. Это понимают все, кроме офиса президента. Ну и давайте честно: наш бальзам уж точно вкуснее американского. Дмитрий Гордон подтвердит.



В сухом остатке обидная история, где истеблишмент братского народа ведет себя просто некрасиво и подрывает безопасность не только региона, но и свою. Что говорить, если в стране тысячи обиженных солдат из зоны АТО, которых бросили. С травмами, в том числе и психологическими, оружием на руках и без средств к существованию – про них просто забыли, а спецслужбы пользуют, как им надо.



Может, все-таки у нашей страны есть все основания и доказательства, чтобы утверждать: Украина превратилась в тренировочный полигон для отправки беды в Беларусь.





