Госсекретарь Совета безопасности прокомментировал сложную ситуацию на белорусско-литовских рубежах

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Cегодня госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал непростую ситуацию на белорусско-литовских рубежах. Пограничники будут и впредь выполнять свои задачи - держать границу на замке. Как отметил госсекретарь Совета безопасности, если продолжать и дальше нагнетать обстановку и провоцировать наших пограничников, ни к чему хорошему это не приведет. Вот на таком фоне в Гродненском районе проходят комплексные оперативно-тактические учения. Маневры предусматривают три этапа и продлятся до 12 августа. Сегодня прошла активная фаза, во время которой военнослужащие запаса совместно с силами Министерства обороны отработали защиту и уничтожение диверсионных групп. На месте работала и съемочная группа АТН. Рассказывает Александр Камович.





По замыслу учений, на территорию нашей страны проникли несколько диверсионных групп. И первыми бой неприятелю дали пограничники. В дальнейшем при поддержке мотострелков врага взяли в оцепление и начали операцию по ликвидации.

Найти и обезвредить. Сценарий приближен к реальному, съемки недалеко о границы. Наблюдаем за происходящим на расстоянии. Это условие для работы журналистов и фотокорреспондентов.









Гродненская пограничная группа сегодня провела активную фазу тактических учений. Ей предшествовало боевое слаживание - для участия в маневрах из резерва призвали более 160 запасников. Это мужчины, которые прошли срочную службу и не только в погранвойсках.



На протяжении недели бойцы принимали непосредственное участие в службе по охране границы. Резервисты, можно сказать, освежили знания. Помогли практические занятия по тактике пограничной службы, общевойсковой, специальной и огневой подготовке.



Для самих пограничников нынешние маневры нельзя назвать типичными. Тем не менее высокую оценку действиям подразделений дал и госсекретарь Совета безопасности. По словам Александра Вольфовича, система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня и обеспечивает защиту нашей страны от посягательств извне.







Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:





Беседуя с военнообязанными запаса, приятно видеть, что у них есть понимание, для чего их призвали, и что кроме нас, мужиков, которые должны защищать свою страну, никто этого не сделает при необходимости. Конечно же, не хотелось бы, чтобы мы людей отрывали от своей работы: комбайнеров, хлеборобов, рабочих наших предприятий – для этого есть кадровые подразделения, в том числе органов пограничной службы. Но если будет необходимость, и какая-то опасность будет угрожать нашей стране, конечно же, мы призовем и поставим под ружье тех, кого необходимо, и выполним задачи по защите наших рубежей, защите нашей страны.





Комплексные оперативно-тактические учения предусматривают три этапа. Основные цели - совершенствование боевой и мобилизационной готовности погрангруппы, повышение уровня оперативного управления в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности. Финал маневров уже в четверг.





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