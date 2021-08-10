Глава EPAM опроверг слова Лукашенко о финансировании протестов

Глава EPAM Аркадий Добкин опроверг обвинения Александра Лукашенко, который 9 августа во время встречи с "общественностью" обвинил его в финансировании белорусских протестов.

Лукашенко заявил, что «некий EPAM и прочие, Добкин или Дробкин (…) деньги сюда перечислял на протестные акции».

«А у нас айтишники… Хотя я не знаю: какие там полторы тысячи уехали? У нас ведь постоянный прирост в ИТ-парке. Но даже если две тысячи уехали - до нитки разберемся. Чего ты туда поехал? Хорошо, возвращаешься - будем персонально по каждому разбираться», - заявил Лукашенко.

Аркадий Добкин 10 августа отреагировал на это обвинение. Он сказал, что комментарий Лукашенко нельзя назвать приятным для него и его компании, пишет kp.by.

«Пока есть молодые люди, готовые учиться, пока есть таланты, которые готовы жить и работать в стране, и пока есть клиенты, которые ценят этот талант и готовы работать с EPAM Беларусь - мы планируем продолжать работать и развивать компанию тут. Пока нас не вынудят страну покинуть…», - сказал бизнесмен.

«Мы ведем бизнес в Беларуси более 25 лет и относимся к этому исключительно ответственно. Это значит, что наша ответственность перед сотрудниками, клиентами и инвесторами никогда не позволяла нам предпринимать необдуманные и неправомерные шаги, которые могли бы привести к рискам нарушения производственной деятельности компании, или, проще говоря, к потере репутации», - сказал глава ЕРАМ.

По его словам, все финансовые операции для ведущих менеджеров компании строго контролируются советом директоров.

«Мы не собирались уходить из Беларуси. И пока есть молодые люди, готовые учиться, жить и работать в стране, и пока есть клиенты, которые ценят этот талант и готовы работать с «EPAM Беларусь», - мы планируем продолжать работать и развивать компанию тут. Пока нас не вынудят страну покинуть...», - резюмировал Добкин.

По словам Лукашенко, причастность главы ЕРАМ к финансированию протестов установили силовики.

Белорус Аркадий Добкин по данным рейтинга ТОП-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси в 2019 году занимал второе место, уступая лишь «молочному королю» Александру Мошенскому. 60-летний Аркадий Добкин является совладельцем, президентом и председателем совета директоров EPAM Systems – это крупнейшая ИТ-компания Беларуси, в ней работает порядка 10 тысяч человек. Функционирует преимущественно для зарубежного рынка.