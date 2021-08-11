Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съезд Белорусского республиканского союза молодежи пройдет 12 августа в Минске под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Центрального комитета БРСМ.

"Молодежный форум пройдет в формате открытого диалога и объединит 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ - представителей различных категорий молодежи - учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах. В работе форума также планируется участие руководства Администрации Президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, представителей депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направленности", - рассказали в пресс-службе.

Порядок работы съезда предполагает формирование рабочих комиссий, утверждение регламента работы и повестки, открытое обсуждение итогов работы молодежной организации за прошедшие три года, принятие Стратегии развития БРСМ до 2025 года, избрание нового состава Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии БРСМ. Основные мероприятия съезда завершат пленумы ЦК и ЦКК с выборами их руководителей.

Съезд является высшим органом Белорусского республиканского союза молодежи. С учетом правопреемственности организации (БРСМ - правопреемник комсомола Беларуси) нумерация съездов сохранена. Таким образом, по счету это будет 44-й молодежный форум. Его делегаты избраны в период с 23 июля по 4 августа на областных (Минской городской) отчетно-выборных конференциях БРСМ.

"Одно из традиционных мероприятий съезда, связанное с сохранением молодежью исторической памяти о Великой Победе, подвиге воинов Советской армии, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоится сегодня на площади Победы в Минске. В торжественной церемонии возложения цветов к подножию монумента Победы и Вечному огню примут участие представители молодежных делегаций съезда Минска и Минской области, отраслевых комитетов БРСМ", - добавили в пресс-службе.-0-