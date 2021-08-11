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Картина дня: 4,6 млн зерна, подготовка ко Дню белорусской письменности и звездопад Персеиды
11.08.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Знаменательные даты 12 августа
Международный день молодежи.
110 лет назад родилась Калитовская Клавдия Федоровна (д.Вселюб Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусская артистка балета, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). В 1930 году окончила хореографическое отделение Белорусского музыкального техникума, в 1933-м Белорусскую студию оперы и балета. В 1933-1937 и 1945-1951 годах - артистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. В 1951-1975 годах директор Белорусского хореографического училища. Умерла в 2004 году.
140 лет назад родился Герасимов Александр Михайлович, русский живописец, народный художник СССР (1943), действительный член АХ СССР (1947), президент АХ СССР (1947-57). Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946, 1949). Умер в 1963 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 10 августа Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №306, в соответствии с которым Сергей Мигас освобожден от...
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