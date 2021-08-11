Картина дня: 4,6 млн зерна, подготовка ко Дню белорусской письменности и звездопад Персеиды

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 10 августа

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №306, в соответствии с которым Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника Службы безопасности Президента Беларуси.





Фото из архива

"Полное пренебрежение международным правом " - МИД Беларуси решительно осудил новые санкции.

Беларусь и Россия готовы к взаимодействию в борьбе с санкционной агрессией . Таким мнением по итогам "Большого разговора с Президентом" поделился политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

Правительство одобрило проект концепции научно-технической программы Союзного государства "Комплекс-СГ". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 августа 2021 года №450.





Фото из архива

Совмин уточнил вопросы направления граждан Беларуси за границу для получения медпомощи.

Беларусь и Амурская область России обсудили увеличение поставок продовольствия и сельхозпродукции.

Инфляция в Беларуси в июле составила 0,1%.





Фото из архива

Белорусские аграрии намолотили более 4,6 млн т зерна.

Система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после завершения на Гожском полигоне второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой с привлечением военнослужащих Западного оперативного командования.





Фото ГПК

Литовцы бросили беременную иностранку без сознания на линии границы - ГПК.





Скриншот из видео ГПК

Основной темой Дня белорусской письменности станет Год народного единства, заявил заместитель министра информации Игорь Бузовский. Он также рассказал, чем будут удивлять гостей Дня белорусской письменности в Копыле 5 сентября на гала-концертах открытия и закрытия праздника.





Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 607 пациентов с COVID-19 , выписаны 434.

Ученые Беларуси, Польши и США активизируют трехстороннее сотрудничество и проведение совместных мероприятий в области биоразнообразия и сохранения уникальных природных зон. Такое решение принято по итогам заседания рабочей группы 7-9 августа в Институте исследования млекопитающих Польской академии наук.

Третьекурсница БГУ признана "Лучшим студентом-2021" в СНГ.





Фото БГУ

ФОТОФАКТ: Технологию создания объемных картин придумала мастер из Петрикова

ФОТОФАКТ: Звездопад Персеиды в небе над Беларусью





СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 августа

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Состоится очередное заседание Конституционной комиссии.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Неизведанная Беларусь. Туристический калейдоскоп страны". Начало в 11.00.

Стартует республиканская профилактическая акция ГАИ "Берегите детей!". Она посвящена предупреждению травматизма детей на дорогах.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 августа

Международный день молодежи.

110 лет назад родилась Калитовская Клавдия Федоровна (д.Вселюб Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусская артистка балета, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). В 1930 году окончила хореографическое отделение Белорусского музыкального техникума, в 1933-м Белорусскую студию оперы и балета. В 1933-1937 и 1945-1951 годах - артистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. В 1951-1975 годах директор Белорусского хореографического училища. Умерла в 2004 году.

140 лет назад родился Герасимов Александр Михайлович, русский живописец, народный художник СССР (1943), действительный член АХ СССР (1947), президент АХ СССР (1947-57). Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946, 1949). Умер в 1963 году.

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