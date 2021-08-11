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"Большой разговор с Президентом" в очередной раз убедительно доказал, кто лидер нации - мнение

11.08.2021 07:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" в очередной раз убедительно доказал, кто лидер нации. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась главный редактор учреждения "Редакция газеты "Авангард" Ирина Палубец, которая 9 августа стала участницей встречи главы государства с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

"Что показал "Большой разговор"? Думаю, не только для меня он еще раз убедительно и безоговорочно показал, кто лидер нации. Настоящий. Тот, которого заслуживает белорусский народ. 8 часов живого, эмоционального, предельно честного и откровенного диалога на самые разные темы - на это способен только настоящий лидер", - подчеркнула Ирина Палубец.

По мнению участницы "Большого разговора", диалог с главой государства был конструктивным и убедительным. "Это лидер, который знает, чем живет и чего хочет народ. Помните, что он ответил на вопрос, какой видит страну Президент. "Чтобы женщины не боялись выйти вечером на улицу, рожали детей. Я хочу, чтобы у нас была спокойная страна. Остальное мы купим: нам много не надо", - ответил он. Конечно, это самое главное, ведь мир и спокойствие в стране подразумевает и устойчивую экономику, внешнеполитические связи и многие другие показатели, которые дают уверенность в завтрашнем дне", - резюмировала главный редактор.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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По мнению участницы "Большого разговора", диалог с главой государства был конструктивным и убедительным.
 
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