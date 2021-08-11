Совмин утвердил порядок формирования и направления спортивных делегаций Беларуси за границу

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило порядок формирования и направления спортивных делегаций Беларуси за границу для участия в спортивных мероприятиях. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 августа 2021 года №453, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, документом утверждено положение, в котором говорится, что к спортивным мероприятиям, на которые направляются спортивные делегации, относятся соревнования и подготовка к ним, в том числе учебно-тренировочные сборы, конференции, конгрессы, совещания, семинары, доставка спортивного оборудования и инвентаря, оформление выездных документов. Эти мероприятия будут включаться в республиканские или местные календарные планы, а также в другие планы проведения спортивных мероприятий.

Направлять спортивные делегации за границу смогут Министерство спорта и туризма и уполномоченные им организации, местные исполнительные и распорядительные органы, госорганы, республиканские государственно-общественные объединения, осуществляющие развитие технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, НОК Беларуси, Паралимпийский комитет, организации, возглавляющие дефлимпийское движение Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси, федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта и другие организации физической культуры и спорта, средние школы - училища олимпийского резерва.

В положении говорится, что лица, в отношении которых применены спортивная дисквалификация за допинг в спорте или временное отстранение от участия в спортивных мероприятиях, не могут быть включены в состав спортивной делегации в период их спортивной дисквалификации или временного отстранения. Включение членов национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта, национальных и сборных команд по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта в составы спортивных делегаций производится по согласованию с Минспорта, республиканскими государственно-общественными объединениями "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" и "Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо" в соответствии с компетенцией.

Также в документе расписано, каким образом будет осуществляться финансирование расходов, связанных с направлением спортивных делегации за границу для участия в спортивных мероприятиях.

Постановлением также признаются утратившими силу ряд постановлений Совета Министров.-0-