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АрМИ-2021: белорусские летчики вылетели в Рязань для участия в конкурсе "Авиадартс"

11.08.2021 09:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные летчики вылетели в Рязань для участия в международном конкурсе летных экипажей "Авиадартс" на полях Армейских международных игр - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Сборная команда ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси будет представлена в трех номинациях. "Штурмовая авиация" состоит из представителей в/ч 19764 на штурмовиках Су-25. В номинациях "Армейская авиация на боевых вертолетах" и "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" белорусскую команду усилили представители в/ч 06752 на вертолетах Ми‑24 и Ми‑8МТВ‑5.

"Беларусь может гордиться своими летчиками. Отечественная школа авиации на международных соревнованиях по праву претендует на лидирующие позиции. Успешного вам выступления", - напутствовал белорусскую команду летчиков заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации Александр Карев.

В Рязани также пройдут конкурсы "Десантный взвод" и "Тактический стрелок", в которых примут участие команды Вооруженных Сил Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные летчики вылетели в Рязань для участия в международном конкурсе летных экипажей...
 
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