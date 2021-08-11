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Коммерческая недвижимость в Minsk World перспективно, эффективно, надежно!
11.08.2021 09:25 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Решили создать свой бизнес или расширить уже существующий? Добро пожаловать в многофункциональный комплекс
Коммерческая недвижимость — это всегда выгодное вложение капитала и основа для успешного старта и развития бизнеса.
Для того, чтобы стать владельцем собственной коммерческой недвижимости в комплексе
Если Вы всерьез задумались над вопросом приобретения коммерческой недвижимости, то важно обратить внимание на следующие аспекты.
— Локация! Локация! И еще раз локация!
Это словосочетание твердо вошло в наш обиход. И неслучайно, ведь именно с определения места расположения Вашего магазина, парикмахерской, центра йоги или кафе зависит то, пойдут ли к Вам посетители.
Удобное местоположение, большой клиентопоток
—Назначение.
Многие дома, в которых предлагается коммерческая недвижимость, еще находятся на стадии строительства, а у Вас уже сегодня есть уникальная возможность приступить к выбору объектов, исходя из их назначения. Обратитесь в Отдел продаж коммерческий недвижимости и получите квалифицированную консультацию по объектам коммерческой недвижимости и их стоимости.
—Трафик.
Большая проходимость и хорошая транспортная доступность непосредственно к многофункциональному комплексу
Ваша витрина будет видна издалека
И это еще далеко не все плюсы, которые Вы получаете, приобретая коммерческую недвижимость в комплексе
Удобные отдельные входы обеспечат доступ к вашим помещениям без ограничений 24/7. Большая площадь остекления даст возможность создать свои «визитки» - узнаваемые яркие витрины. Клиенты заметят Ваш офис издалека. Свободные планировки, возможность ввода дополнительных коммуникаций и высокие потолки до 3 м — простор для уникального дизайна, который выгодно подчеркнет Ваш бизнес. Большие окна добавят естественного освещения и сделают Ваш будущий офис светлым и привлекательным.
Большая площадь остекления позволит создать яркие витрины
Еще одно важнейшее преимущество комплекса
Проблем с парковкой у партнеров и клиентов не будет
Безусловно, ощутимый плюс – широкий выбор различных площадей в предлагаемых коммерческих помещениях. По желанию собственника здесь можно открыть объекты сферы услуг или уютные кафе, офисы или магазинчики. Любое из этих направлений будет востребовано, ведь все они ориентированы в первую очередь на жителей многофункционального комплекса
Приобретая коммерческое помещение в собственность Вы ощутимо экономите на аренде. А вариант покупки такого объекта с последующей сдачей в аренду – несомненно выгодный бизнес-проект, который будет востребован в
Большой выбор помещений коммерческой направленности в Minsk World
Подобрать объект, который позволит Вам расширить существующий или начать новый бизнес помогут в Отделе продаж коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость в
Удобные подъездные пути и транспортные развязки
К слову, средний срок окупаемости коммерческой недвижимости составляет 8-10 лет.
Выбор предлагаемой коммерческой недвижимости в комплексе достаточно широкий - Вы можете подобрать помещения как в отдельно строящихся объектах, так и на первых этажах жилых домов.
Чтобы выбрать и купить коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе
Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Коммерческая недвижимость в многофункциональном комплексе
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Решили создать свой бизнес или расширить уже существующий? Добро пожаловать в многофункциональный комплекс Minsk World, в котором представлен большой спектр объектов...
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