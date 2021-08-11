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Сапега заявила о возможной причастности окружения Протасевича к посадке Ryanair
11.08.2021 09:29 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержанная в Минске София Сапега допустила возможную причастность окружения основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича к инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая. Об этом девушка
Софии показали отрывок из интервью Протасевича, где он говорит, что к посадке рейса могут быть причастны член редакции Telegram-канала Ян Рудик, оппозиционер Даниил Богданович и советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, и попросили прокомментировать увиденное.
«Я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа», - ответила Сапега.
Девушка отметила, что на борту самолета не было сотрудников КГБ Беларуси, и она не считает белорусские спецслужбы приватными к инциденту.
«Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того как эта история закончится, мне понадобится осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение», - заявила София Сапега.
Напомним, Роман Протасевич и его девушка София Сапега были
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Задержанная в Минске София Сапега допустила возможную причастность окружения основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича к...
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