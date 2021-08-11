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Сапега заявила о возможной причастности окружения Протасевича к посадке Ryanair

11.08.2021 09:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Задержанная в Минске София Сапега допустила возможную причастность окружения основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича к инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая. Об этом девушка заявила в эфире «Беларусь 1».

Софии показали отрывок из интервью Протасевича, где он говорит, что к посадке рейса могут быть причастны член редакции Telegram-канала Ян Рудик, оппозиционер Даниил Богданович и советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, и попросили прокомментировать увиденное.

«Я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа», - ответила Сапега.

Девушка отметила, что на борту самолета не было сотрудников КГБ Беларуси, и она не считает белорусские спецслужбы приватными к инциденту.

«Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того как эта история закончится, мне понадобится осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение», - заявила София Сапега.

Напомним, Роман Протасевич и его девушка София Сапега были задержаны во время экстренной посадки рейса Ryanair в белорусской столице 23 мая (борт самолета получил сообщение о минировании). Инцидент вызвал большой резонанс в мире, и, в итоге, перерос в международный скандал. В отношении официального Минска были введены персональные и секторальные санкции.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанная в Минске София Сапега допустила возможную причастность окружения основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича к...
 
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