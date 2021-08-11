В Беларуси более миллиона автомобилей прошли техосмотр с начала года

Источник материала: БT

Цифры значительно превышают результаты предыдущего периода: за 2020-й всего выдали около 700 тысяч разрешений. А в июле к дорожному движению допустили чуть более сотни тысяч машин - это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Юрий Ленчевский, директор УП "Белтехосмотр":

Сначала года была отвязана госпошлина техосмотра, и мы сразу ощутили повышенный интерес у автовладельцев к прохождению техосмотра. Январь-февраль были у нас достаточно напряженными, были очереди на станциях, и в январе мы выдали порядка 180 тысяч разрешений, а в феврале почти 168 тысяч разрешений.

Напомним, что легковые автомобили, используемые в коммерческих перевозках пассажиров, должны проходить гостехосмотр один раз в полгода. Автомобилям старше 10 лет необходимо получать допуск каждые 12 месяцев. А машинам моложе - один раз в два года.





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