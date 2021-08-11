Х-Factor: за девять часов прослушивания на телекастинге наставники услышали голоса трех десятков участников

Источник материала: БT

В Минске стартовали съемки телекастингов на Х-Factor ! За девять часов прослушивания наставники услышали голоса трех десятков участников.

Съемки телекастингов проекта Х-Factor проходят на базе "Беларусьфильма"

Всего же более 300 начинающих артистов накануне смогли получить право спеть на сцене талант-шоу. И не только исполнить песню - услышать конструктивную критику от четверки судей. Диалог без подготовленных заранее сценариев, в шоу исключительная импровизация. За эмоциями и наставников, и артистов, и их групп поддержки следят одновременно 20 камер.

Премьерный показ телекастингов Х-Factor - 2 октября

Повторный звездный час, только уже на телеэкранах страны, ждет участников 2 октября. Это день премьеры телекастингов на "Беларусь 1" . Дневники проекта выйдут в эфир еще раньше - 18 сентября.





Читайте также: