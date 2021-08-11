ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Комитет государственного контроля 11 августа проведет горячую линию

11.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вопросы качества и доступности школьных товаров - главные темы горячей линии. Обратную связь организует Комитет госконтроля с 10:00 до 13:00. У потребителей есть возможность высказать мнения по поводу ассортимента, цен на изделия, а также работы ярмарок и базаров. Выслушают и предпринимателей, которые занимаются производством и реализацией товаров для детей. Можно внести и предложения по улучшению работы в данной сфере. Номер телефона: 8 (017) 328-69-40.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы качества и доступности школьных товаров - главные темы горячей линии. Обратную связь организует Комитет госконтроля с 10:00 до 13:00. У потребителей есть...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Вольфович: Система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня и обеспечивает защиту нашей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by