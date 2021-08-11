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А. Вольфович: Система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня и обеспечивает защиту нашей страны

11.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы наша Беларусь и дальше оставалась мирной и процветающей, важно и впредь не допускать злобных посягательств извне. И в этом, в первую очередь, задача пограничников. Система защиты госграницы  соответствует требованиям сегодняшнего дня и обеспечивает защиту нашей страны.

Об этом накануне заявил госсекретарь Совбеза во время активной фазы учения Гродненской погрангруппы. До этого бойцы из числа запаса провели боевое слаживание и восстановили профессиональные навыки. Для этого были организованы практические занятия по тактике пограничной и общевойсковой службы. Александр Вольфович дал высокую оценку действиям пограничников.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Обстановка сегодня требует еще больше внимания уделять этим вопросам. Упреки наших некоторых  европейских коллег о том, что мы перестали охранять госграницу, абсолютно безосновательны. Мы как ее охраняли, так и выполняем. Учения, которые проходят,  еще одно доказательство этому.

Комплексное оперативно-тактическое учение предусматривает три этапа. Основные цели - совершенствование боевой и мобилизационной готовности погрангруппы, повышение уровня оперативного управления в условиях нарастания угроз. Финал маневров - уже завтра.


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Чтобы наша Беларусь и дальше оставалась мирной и процветающей, важно и впредь не допускать злобных посягательств извне. И в этом, в первую очередь, задача...
 
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