|
Мнения жителей Беларуси и ее гостей о "Большом разговоре с Президентом"
11.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Благодаря прямой трансляции из Дворца Независимости, каждый имел возможность услышать из первых уст ответы на самые актуальные вопросы. Без купюр, четко и откровенно, как есть. Своим мнением с нашими корреспондентами поделились жители страны, а также иностранные гости, которые приехали в Беларусь из государств постсоветского пространства, в частности, из Армении, где до сих пор испытывают на себе последствия цветных революций (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря прямой трансляции из Дворца Независимости, каждый имел возможность услышать из первых уст ответы на самые актуальные вопросы. Без купюр, четко и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)