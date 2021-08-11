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Мнения жителей Беларуси и ее гостей о "Большом разговоре с Президентом"

11.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благодаря прямой трансляции из Дворца Независимости, каждый имел возможность услышать из первых уст ответы на самые актуальные вопросы. Без купюр, четко и откровенно, как есть. Своим мнением с нашими корреспондентами поделились жители страны, а также иностранные гости, которые приехали в Беларусь из государств постсоветского пространства, в частности, из Армении, где до сих пор испытывают на себе последствия цветных революций (видео).


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Благодаря прямой трансляции из Дворца Независимости, каждый имел возможность услышать из первых уст ответы на самые актуальные вопросы. Без купюр, четко и...
 
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