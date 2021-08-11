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С. Михеев: Ответы А. Лукашенко показывают, что он не собирается играть по чужим правилам

11.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Встреча Александра Лукашенко с представителями общественности, науки и медиа вызвала широкий резонанс. Острые вопросы и дискуссии обеспечили эмоциональный накал. Это и понятно, ведь на повестке было самое важное на внутреннем и внешнем контуре. Реакции на громкие заявления публикуются в зарубежных СМИ. Большое внимание приковано и со стороны экспертного сообщества. Риторику Президента оценил известный российский политолог и журналист Сергей Михеев.

Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия):

Я думаю, что все ответы и стиль поведения Лукашенко показывают простую вещь: он чувствует себя достаточно уверенно, он не собирается пасовать, он не собирается заигрывать, он не собирается играть по чужим правилам - и это главный сигнал, который они с этой всей конференции спишут. Конечно, им хотелось бы видеть человека, который готов признать свое поражение, готовый сказать "хорошо-хорошо", я готов принять ваши условия, человек, который будет заискивать. Такого человека они не увидели, и я считаю, что это правильно, что это сильная сторона Лукашенко. Он показывает, что он этот раунд уж точно не проиграл, и он собирается бороться дальше, он считает себя правым. Я думаю, что это и есть главный сигнал.


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Встреча Александра Лукашенко с представителями общественности, науки и медиа вызвала широкий резонанс. Острые вопросы и дискуссии обеспечили эмоциональный...
 
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