Белорусские команды участвуют в ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Хорватии

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Чемпионату мира среди юношей и юниоров и VI Чемпионату мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту 10 августа официально дан старт в хорватском городе Чаковец. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В этом году к мировому первенству подготовились команды из девяти стран: Беларуси, Болгарии, Латвии, Чехии, России, Словакии, Индии, Эстонии, Хорватии.









В первой половине дня спортсмены сборных команд Беларуси опробовали спортивные снаряды, расположенные на чаковском стадионе "Младость", а тренерский штаб смог внести последние корректировки в выполнение командных видов.

Кроме того, прошла мандатная комиссия чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту. Представители команд подали заявки на участие в мировых первенствах, судейский корпус обсудил нюансы проведения соревнований. По результатам жеребьевки чемпионатов мира сборная Беларуси среди юношей (юниоров) примет старт по второй дорожке, а сборная Беларуси среди девушек (юниорок) - по четвертой.

Вечером состоялась торжественная церемония открытия соревнований, где сборные команды маршем прошли по центральной площади города.-0-













Фото МЧС