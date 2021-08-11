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Годовой план капремонта жилых домов выполнен на 33%

11.08.2021 12:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовой план капитального ремонта жилых домов выполнен на 33%. Об этом сегодня рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в пресс-центре БЕЛТА.

"Капитальный ремонт в Беларуси выполняется через государственную программу "Комфортное жилье и благоприятная среда". Поставлена задача в год охватывать не менее 3% от эксплуатируемого жилфонда. Таким образом, до облисполкомов и Мингорисполкома доведены задания по капремонту 3 млн 540 тыс. кв.м жилья. По результатам первого полугодия в стране введено в эксплуатацию 1 млн 176 тыс. кв.м жилья, что составляет 33% от годового здания. Все области и столица полугодовое задание выполнили", - рассказал Андрей Ромашко.

За аналогичный период прошлого года в эксплуатацию после капремонта было введено 948 млн кв.м жилья. Это говорит о том, что динамика выполнения работ положительная. "Важно обратить внимание, что основная масса объектов вводится в эксплуатацию в третьем квартале, поскольку на начало года выпадают работы по проектированию, подготовке зданий, проведению организационных собраний с населением", - отметил начальник управления.

Сейчас капитальный ремонт ведется на 552 объектах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.
 
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