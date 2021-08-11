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Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

11.08.2021 12:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более чем 40 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня по поручению Президента будут вручены государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны. Каждый из вас - это воплощение профессионализма, надежности и верности служебному долгу, готовности брать на себя ответственность за принимаемые решения. Вы с честью идете по своему избранному жизненному трудовому пути и служите примером для подражания. Результаты, которых вы лично смогли добиться, ваши организации, - это гордость для нашей страны", - сказал Роман Головченко.

/Будет дополнено/.-0-

Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер
Роман Головченко

Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. "Сегодня по поручению Президента будут вручены государственные награды лучшим представителям трудовых...
 
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