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Дожди, грозы и до +25°С ожидается в Беларуси 12 августа
11.08.2021 12:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 10-16. Днем будет 19-25 градусов тепла.-0-
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В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние...
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