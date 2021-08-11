Экстрадированному из России бойцу Алексею Кудину дали 2,5 года колонии

Суд Молодечненского района сегодня вынес приговор бойцу ММА Алексею Кудину, экстрадированному из России. Об этом сообщила его адвокат Марина Крумкач, передает Sputnik.

Суд назначил Кудину наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это на год меньше, чем запрашивал прокурор.

Спортсмену инкриминировали сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия (ч.2 ст.363 Уголовного кодекса РБ).

Дело Кудина началось 10 августа 2020 года. Спортсмен участвовал в акции протеста после президентских выборов в Беларуси. Тогда он вышел на центральную площадь в Молодечно и был задержан недалеко от места событий. По уголовному делу Кудину был назначен домашний арест.

По информации СМИ, после того, как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу. Позже стало известно, что боец находится в Москве, и Генпрокуратура Беларуси обратилась в Россию за помощью в его экстрадиции.

По данным Telegraf, 21 января Кудина задержали в Московской области. Начался процесс экстрадиции. 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадировать бойца из России в Беларусь. Однако несмотря на это российские власти выдали спортсмена Беларуси для привлечения к ответственности. Позже в эфире ОНТ показали видео, где Алексей Кудин просит помилования у Александра Лукашенко.

10 августа состоялся суд над Кудиным, на котором обвинение посчитало доказанной вину бойца в сопротивлении милиции и запросило для него 3,5 года лишения свободы. Также вчера Алексей сказал свое последнее слово.

«Я думаю, что в показаниях на моем суде было много противоречий. Считаю, что было доказано применение сотрудниками спецсредств. Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я жалею о нанесенных телесных повреждениях. Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью. Они ведь просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы. Я и дальше готов выступать за Беларусь», - произнес он.