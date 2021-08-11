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Экстрадированному из России бойцу Алексею Кудину дали 2,5 года колонии

11.08.2021 12:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Суд Молодечненского района сегодня вынес приговор бойцу ММА Алексею Кудину, экстрадированному из России. Об этом сообщила его адвокат Марина Крумкачпередает Sputnik.

Суд назначил Кудину наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это на год меньше, чем запрашивал прокурор. 

Спортсмену инкриминировали сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия (ч.2 ст.363 Уголовного кодекса РБ).

Дело Кудина началось 10 августа 2020 года. Спортсмен участвовал в акции протеста после президентских выборов в Беларуси. Тогда он вышел на центральную площадь в Молодечно и был задержан недалеко от места событий. По уголовному делу Кудину был назначен домашний арест.

По информации СМИ, после того, как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу. Позже стало известно, что боец находится в Москве, и Генпрокуратура Беларуси обратилась в Россию за помощью в его экстрадиции.

По данным Telegraf, 21 января Кудина задержали в Московской области. Начался процесс экстрадиции. 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадировать бойца из России в Беларусь. Однако несмотря на это российские власти выдали спортсмена Беларуси для привлечения к ответственности. Позже в эфире ОНТ показали видео, где Алексей Кудин просит помилования у Александра Лукашенко.

10 августа состоялся суд над Кудиным, на котором обвинение посчитало доказанной вину бойца в сопротивлении милиции и запросило для него 3,5 года лишения свободы. Также вчера Алексей сказал свое последнее слово.

«Я думаю, что в показаниях на моем суде было много противоречий. Считаю, что было доказано применение сотрудниками спецсредств. Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я жалею о нанесенных телесных повреждениях. Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью. Они ведь просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы. Я и дальше готов выступать за Беларусь», - произнес он.

 
 
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Суд Молодечненского района сегодня вынес приговор бойцу ММА Алексею Кудину, экстрадированному из России.
 
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