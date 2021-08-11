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Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию "Берегите детей!"

11.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице стартовала акция ГАИ "Берегите детей!" Перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все меры, чтобы напомнить несовершеннолетним и их родителям основы правил дорожного движения, так как в этом залог безопасности. Интерактивные квесты и квизы для школьников, а также патруль на особо опасных участках дорог -  все эти мероприятия дорожная милиция проведет в ближайшие дни.

На контроле также и автолюбители. С ними инспекторы проведут профилактические беседы, напомнят пункты ПДД, а также посоветуют быть максимально внимательными во время движения во дворах, а также рядом с учреждениями образования. 


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Теги: Минск
 
 
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В столице стартовала акция ГАИ "Берегите детей!" Перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все меры, чтобы напомнить...
 
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