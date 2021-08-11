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Основное заседание Верховного суда по иску Минюста о ликвидации БАЖ назначено на 27 августа
11.08.2021 12:55 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 августа. Основное заседание Верховного суда по иску Минюста о ликвидации БАЖ назначено на 27 августа. Такое решение на предварительном заседании 11 августа в Минске приняла судья ВС Инесса Лазовикова.
(Будет дополнено.)
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 11 августа. Основное заседание Верховного суда по иску Минюста о ликвидации БАЖ назначено на 27 августа. Такое решение на предварительном заседании 11 августа...
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