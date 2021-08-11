Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение Президента вопросы о статусе ВНС

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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение Президента вопросы о статусе Всебелорусского народного собрания и смертной казни. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич , передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обозначили три позиции, которые требуют рассмотрения с участием главы государства. Это конституционный статус Всебелорусского народного собрания, поскольку это новый институт в системе государственной власти, и он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти нашей страны и взаимодействие (госорганов. - Прим. БЕЛТА). Поэтому этот вопрос мы сегодня еще раз дополнительно проработаем и будем обсуждать уже с участием главы государства", - сказал Петр Миклашевич.





Второй вопрос - о смертной казни. "Здесь имеются три варианта. Первый - сейчас эту норму, ст.24, не изменять, не трогать. Поскольку это положение рассматривалось на референдуме в 1996 году о сохранении смертной казни. Далее, уже если возникнут объективные условия, рассматривать на специальном референдуме. Поскольку сегодня у Президента также есть право введения моратория на исполнение или применение смертной казни. То есть, возможно, поэтапное решение, как в других государствах. Были предложения изменить эту норму, ст. 24, и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла. Третий вариант - вообще поставить вопрос об отмене смертной казни. Три варианта требуют как раз рассмотрения с участием главы государства", - отметил председатель КС.

Третий вопрос - участие трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты. "Эта норма сегодня у нас в Конституции имеется, но время меняется. Трудовые коллективы это не те, что в советские времена. Много коллективов частной формы собственности. Это одно. И второе. Общепринятый подход - выдвижение в депутаты - это участие в определенной политической борьбе. Поэтому стоит вопрос открытый. Надо ли сохранить нам на дальнейшее или остановиться, чтобы партии и сами граждане непосредственно выдвигали кандидатов в депутаты как общепринятый подход. Этот вопрос мы также предполагаем обсудить с участием главы государства", - дополнил Петр Миклашевич.

Сегодня проходит очередное заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний членов комиссии.-0-