Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич , передает корреспондент БЕЛТА.

"Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал Петр Миклашевич.

Председатель КС подчеркнул: "При этом на конституционном уровне предложено закрепить положение, что с территории Республики Беларусь, с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам. А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону".

Сегодня проходит очередное заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний членов комиссии.-0-

























Фото Сергея Шелега