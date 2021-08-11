|
Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич
11.08.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда
"Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал Петр Миклашевич.
Председатель КС подчеркнул: "При этом на конституционном уровне предложено закрепить положение, что с территории Республики Беларусь, с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам. А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону".
Сегодня проходит очередное заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний членов комиссии.-0-
Фото Сергея Шелега
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня проходит очередное заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)