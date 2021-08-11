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Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич

11.08.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал Петр Миклашевич.

Председатель КС подчеркнул: "При этом на конституционном уровне предложено закрепить положение, что с территории Республики Беларусь, с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам. А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону".

Сегодня проходит очередное заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний членов комиссии.-0-

Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич

Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич

Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич

Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич

Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич

Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич

Фото Сергея Шелега

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня проходит очередное заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной...
 
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