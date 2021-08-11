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В Минске за семь месяцев капитально отремонтировали почти 370 тыс. кв.м жилья

11.08.2021 13:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по состоянию на 31 июля после капитального ремонта введено в эксплуатацию почти 370 тыс. кв.м жилья. Об этом заявил сегодня заместитель главного инженера ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь Гончарик в пресс-центре БЕЛТА.

"Исходя из правил, ежегодно в столице должны ремонтировать не менее 3% от обслуживаемой жилищной площади. В текущем году в Минске необходимо выполнить капремонт жилых домов общей площадью 1 млн 74 тыс. кв.м, в которые входит 241 жилой дом. На эти цели выделено Br234 млн. За первое полугодие введено в эксплуатацию 316 тыс. кв.м. По состоянию на 31 июля выполнено 369,3 тыс. кв.м",- рассказал Игорь Гончарик.

Основные виды работ, которые выполняются, - ремонт кровли, балконов, козырьков, входов в подъезды и крылец, замена сетей газо- и водоснабжения, канализации, окон в местах общего пользования, электрощитков и слаботочных щитков, восстановление отделки в местах общего пользования после замены инженерных коммуникаций и нарушенного благоустройства во время выполнения работ. Кроме того, в домах также заменяют сети отопления и радиаторы в местах общего пользования. "Ремонт подъездов выполняется за счет средств жильцов", - подчеркнул заместитель главного инженера.

В 2020 году в столице привели в порядок 187 жилых домов общей площадью 973,9 тыс. кв.м. На эти цели израсходовано Br176,6 млн. Финансирование капремонта осуществлялось за счет средств местного бюджета и отчислений нанимателей и собственников жилых помещений. По словам Игоря Гончарика, в 2022 году в Минске капитально отремонтируют 1 млн 77 тыс. кв.м жилья.-0-

В Минске за семь месяцев капитально отремонтировали почти 370 тыс. кв.м жилья

 
Теги: Минск
 
 
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В 2020 году в столице привели в порядок 187 жилых домов общей площадью 973,9 тыс. кв.м. На эти цели израсходовано Br176,6 млн.
 
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