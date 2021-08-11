Придание ВНС конституционного статуса поможет исключить путь шоковой терапии в будущем - мнение

Источник материала: БелТА

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Придание ВНС конституционного статуса поможет исключить путь шоковой терапии в будущем. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился главный редактор газеты "Веснiк Магiлёва" Павел Савельев, комментируя итоги "Большого разговора с Президентом" .

"Лично меня больше всего затронула тема придания Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса. Казалось бы, это один из вопросов поправок в Конституцию, который может быть интересен лишь юристам и другому экспертному сообществу, - отметил Павел Савельев. - Но глава государства на это смотрит от жизни. В органах управления идет смена поколений. Президент хорошо подметил, что приходит активное новое поколение и нам надо соблюсти баланс. Важно сохранить опыт и знания старшего поколения для дальнейшей успешной работы. Под новым поколением понимается не возраст, а люди другого сознания и мышления. Старшее поколение должно остаться в плане контроля, какой-то стабильности определения стратегии. И они могут передать свой опыт уже как Всебелорусское народное собрание".

По словам участника встречи, такой подход позволит в будущем исключить путь шоковой терапии для Беларуси. "Посмотрите, как поступают беглые оппоненты. Они перечеркивают все достижения за годы суверенной Беларуси. А ведь мы сохранили производство, наладили кооперационные связи. Да и без опыта старшего поколения не может быть дальнейшего эволюционного развития, - подчеркнул он. - В такой переходный период лично я однозначно хотел бы, чтобы Всебелорусскому народному собранию был придан конституционный статус. Это защитит нашу страну от губительных последствий поставленных извне марионеток, поможет избежать путь шоковой терапии для нашей страны".

Как отметил Павел Савельев, он не впервые принимает участие в таких встречах. "Для журналиста это отличная возможность из уст главы государства узнать, чем живет Беларусь и с какими внешними вызовами она сталкивается. Уникален сам формат встречи, который проводился в форме диалога. Микрофон у каждого журналиста был включен на протяжении всего мероприятия", - подчеркнул он.-0-