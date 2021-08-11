Санкции для Запада - едва ли не единственный метод ведения переговоров - Речиц

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции для Запада - едва ли не единственный метод ведения переговоров. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований кандидат юридических наук Екатерина Речиц.

"По поводу очередного санкционного витка - это было достаточно предсказуемым событием. Потому что у Запада применение двойных стандартов и такой жесткой, можно сказать, силы является чуть ли не единственным инструментом ведения международных переговоров. На сегодняшний день Беларусь отстаивает по-прежнему позицию площадки международного мира, безопасности, стабильности, донора решения конфликтов мирным путем. Но эта роль Беларуси, конечно, в геополитическом плане не всех устраивает. И события последних дней, когда применен очередной виток санкционной политики, - тому доказательство", - сказала Екатерина Речиц.

По ее словам, для Беларуси такая политика является стимулом к развитию. "Потому что нас, по сути, это подталкивает к поиску новых рынков сбыта, новых направлений экономики и вообще других стратегических решений, - отметила главный советник. - Как бы к нам ни относились, Беларусь сформировалась как нация окончательно. Все наши постулаты, традиционные ценности уже вызрели. И наш путь - это мирный путь созидания. От него мы, конечно, отходить не собираемся, несмотря ни на что".-0-