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Белорусские военные летчики вылетели в Рязань для участия в АрМИ-2021

11.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские военные летчики вылетели в Рязань для участия в конкурсе летных экипажей "Авиадартс" в рамках АрМИ-2021. Сборная команда ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси будет представлена в трех номинациях. Состязания летчиков пройдут на полигоне Дубровичи. Как говорят асы отечественной авиации, дисциплина привычная: в формате Армейских международных игр белорусские экипажи покоряют небо с 2016 года. Белорусскую летную школу представят шесть экипажей из Мачулищей. В Рязани наши авиаторы проведут месяц: на неделю больше, чем в прошлом году - поправка на карантин.

В этом году экипажи параллельно готовятся к учению "Запад-2021". Такой плотный график настоящих асов не смущает, а лишь добавляет решимости и ответственности. 


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Белорусские военные летчики вылетели в Рязань для участия в конкурсе летных экипажей "Авиадартс" в рамках АрМИ-2021. Сборная команда ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил...
 
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