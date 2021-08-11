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СК проводит проверку по факту гибели женщины в результате падения дельталета
11.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ЧП случилось в Витебском районе. По данным следствия, семья приехала на водоем из Витебска, чтобы полетать. Первой каталась 17-летняя девочка, потом в качестве пассажира полетела ее 39-летняя мачеха. Во время полета над озером Добрино летательный аппарат упал с 10-метровой высоты в воду и ушел на дно. Владельцу дельталета удалось выбраться из воды, а женщину-пассажира спасти не смогли.
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ЧП случилось в Витебском районе. По данным следствия, семья приехала на водоем из Витебска, чтобы полетать. Первой каталась 17-летняя девочка, потом в качестве...
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