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СК проводит проверку по факту гибели женщины в результате падения дельталета

11.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ЧП случилось в Витебском районе. По данным следствия, семья приехала на водоем из Витебска, чтобы полетать. Первой каталась 17-летняя девочка, потом в качестве пассажира полетела ее 39-летняя мачеха. Во время полета над озером Добрино летательный аппарат упал с 10-метровой высоты в воду и ушел на дно. Владельцу дельталета удалось выбраться из воды, а женщину-пассажира спасти не смогли.


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Теги: Витебск
 
 
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ЧП случилось в Витебском районе. По данным следствия, семья приехала на водоем из Витебска, чтобы полетать. Первой каталась 17-летняя девочка, потом в качестве...
 
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