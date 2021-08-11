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А. Ольховская: Я не понимаю, как люди могут желать зла своей стране

11.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отказ принимать участие в Днях письменности и встречаться с читателями по политическим мотивам. В эфире программы "Скажинемолчи" известная писательница и сценарист Анна Ольховская высказалась о поведении своих коллег после августовских событий. По мнению автора, писатель должен думать в первую очередь о читателях. Также Анна Ольховская прокомментировала призывы творческой интеллигенции к введению санкций по отношению к Беларуси.

Анна Ольховская, писатель, сценарист:

Это моя страна. И я люблю эту страну. Я не хочу, чтобы ей было плохо. Я не понимаю, как люди могут желать зла своей стране. Призывать к каким-то санкциям, чтобы люди голодали. Пусть сейчас будет плохо, а потом будет хорошо, - говорят люди, которые живут не в Беларуси.

Анна Ольховская поделилась тем, что подверглась нападкам со стороны оппозиционно настроенных людей после своего откровенного интервью одному из изданий, где она поддержала действующую власть.

Анна Ольховская, писатель, сценарист:

Мне всегда казалось. Что белорусы очень спокойные, очень толерантные, порядочные и добродушные люди. А когда увидела толпы на улицах. Причем страшная злобность, когда я на себе ощутила, я закрыла свою страницу в соцсетях. Потому что выплеск был всего.

Анна Ольховская в гостях "Скажинемолчи"

Эти и другие интересные высказывания гостьи проекта телеканала "Беларусь 1" доступны в телеграм-канале программы. С полной версией нового выпуска "Скажинемолчи" можно ознакомиться на YouTube.


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Отказ принимать участие в Днях письменности и встречаться с читателями по политическим мотивам. В эфире программы "Скажинемолчи" известная писательница и...
 
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