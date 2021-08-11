|
А. Ольховская: Я не понимаю, как люди могут желать зла своей стране
11.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отказ принимать участие в Днях письменности и встречаться с читателями по политическим мотивам. В эфире программы
Анна Ольховская, писатель, сценарист:
Это моя страна. И я люблю эту страну. Я не хочу, чтобы ей было плохо. Я не понимаю, как люди могут желать зла своей стране. Призывать к каким-то санкциям, чтобы люди голодали. Пусть сейчас будет плохо, а потом будет хорошо, - говорят люди, которые живут не в Беларуси.
Анна Ольховская поделилась тем, что подверглась нападкам со стороны оппозиционно настроенных людей после своего откровенного интервью одному из изданий, где она поддержала действующую власть.
Анна Ольховская, писатель, сценарист:
Мне всегда казалось. Что белорусы очень спокойные, очень толерантные, порядочные и добродушные люди. А когда увидела толпы на улицах. Причем страшная злобность, когда я на себе ощутила, я закрыла свою страницу в соцсетях. Потому что выплеск был всего.
Анна Ольховская в гостях "Скажинемолчи"
Эти и другие интересные высказывания гостьи проекта телеканала
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отказ принимать участие в Днях письменности и встречаться с читателями по политическим мотивам. В эфире программы "Скажинемолчи" известная писательница и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)