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УП "Минскзеленстрой" разрабатывают новую концепцию благоустройства и озеленения Минска

11.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работа идет не только на полях! Активно занимаются благоустройством столицы, в частности озеленением: разрабатывают новую концепцию. Так, в оформлении откосов будет больше красивоцветущих кустарников. Кроме этого, дополнительные посадки планируются вдоль МКАД и основных магистралей на въездах в город. Помимо объема и эстетичного вида, это позволит уменьшить количество работ по выкашиванию газонов. Среди новых направлений и внедрение привитых форм: это плакучие береза и рябина, ясень и вяз. Актуальной остается и тенденция на увеличение многолетних растений. Также будет больше кустарников, устойчивых к городским условиям: например, гортензии метельчатой. Пробные посадки уже показали хороший результат.

Посадки многолетников начнутся уже в конце августа. Кустарники же высаживать будут после падения листвы. Всего появится около 200 тысяч новых растений. 


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Теги: Минск
 
 
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Работа идет не только на полях! Активно занимаются благоустройством столицы, в частности озеленением: разрабатывают новую концепцию. Так, в оформлении откосов...
 
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