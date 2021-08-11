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Эксперты: "Большой разговор с Президентом" был насыщенный и разноплановый, глубокий и откровенный

11.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Насыщенный и разноплановый, глубокий и откровенный. Так эксперты высказываются о "Большом разговоре с Президентом", который состоялся в понедельник, но до сих пор остается одним из главных ньюсмейкеров, в том числе в странах ближнего и дальнего зарубежья. Острые вопросы и дискуссии обеспечили эмоциональный накал. Это и понятно, ведь на повестке было самое важное на внутреннем и внешнем контуре. Реакции на громкие заявления публикуются в зарубежных СМИ. Большое внимание приковано и со стороны экспертного сообщества.

Евгений Мураев, лидер партии "Наши", народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов:

Смыслов в пресс-конференции Лукашенко было достаточно много. Огромный блок вопросов был посвящен Украине, и это важно для нас, для осмысления того, что происходит. Я могу сказать, что к Лукашенко можно относиться по-разному, потому что он достаточно долгий период Президент. Я отношусь к нему с уважением только за то, что он не позволил зацвести буйным цветом олигархат, сохранил государственные монополии, сохранил социальную медицину, государство осталось государством, он защищает государственные институты и сохранил свою субъектность, суверенитет страны в отличие от Украины. Да, наши отношения сильно подпорчены: в первую очередь и желанием украинской власти нравиться иностранным куратором. Если вы помните, событие с администратором телеканала "Нехта" Протасевичем. С посадкой самолета, когда Украина первая отменила авиарейс и заговорила о санкциях. Я говорил тогда, что это глупо, очень нерационально и что это единственная площадка в Минске, на которой проходят переговоры по мирному урегулированию конфликта на востоке нашей страны, и это один из крупнейших торговых партнеров.



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Теги: Минск
 
 
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Насыщенный и разноплановый, глубокий и откровенный. Так эксперты высказываются о "Большом разговоре с Президентом", который состоялся в понедельник, но до сих пор...
 
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