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Медики прокомментировали состояние беременной женщины, которую литовские пограничники без сознания выбросили к нашей линии

11.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовской границе. Сегодня медики прокомментировали состояние беременной женщины, которую литовские пограничники без сознания выбросили к нашей линии. Процесс принудительной депортации снял на видео один из иностранцев, который также был в группе, выгнанной литовцами на рубеж Беларуси. Наши врачи в течение 15 минут после получения сигнала прибыли на место и начали оказывать неотложную медицинскую помощь. После чего женщину вместе с несовершеннолетними детьми госпитализировали.

Медики прокомментировали состояние беременной женщины, которую литовские пограничники без сознания выбросили к нашей линии

Владимир Чекавый, главврач Поставской центральной районной больницы:

Была оказана амбулаторная помощь мужу. Конечно, супруга нуждалась в более экстренной помощи. Интенсивной помощи. Ей была поставлена капельница и в таком состоянии после осмотра детей и оказания помощи на месте больная бригадой скорой была доставлена в Поставскую ЦРБ. Диспетчер нас предупредила, было принято решение мною о госпитализации. Поэтому в приемном отделении уже были врачи: педиатр, реаниматолог, акушер-гинеколог и другой медицинский персонал. Вместе с дежурным врачом пациентка была осмотрена, было принято решение о госпитализации в родильное отделение. Оно находится на одном этаже с реанимацией, поэтому ночью после совместного осмотра и комплекса врачебных мероприятий было назначено постоянное наблюдение врача-реаниматолога.В голове не укладывается, как литовские силовики после насилия над беременными женщинами возвращаются домой, целуют своих детей и обнимают жен. Насколько надо ненавидеть людей, которые от тебя отличаются по цвету кожи и менталитету, чтобы обращаться с ними хуже, чем с животными? А литовским пограничникам плевать на жизнь беременной женщины и судьбу ее неродившегося ребенка.


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Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовской границе. Сегодня медики прокомментировали состояние беременной женщины, которую литовские...
 
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