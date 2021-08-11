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Беларусь вместе с союзниками успешно противостоит санкциям Запада - Шпаковский
11.08.2021 15:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вместе с союзниками успешно противостоит санкциям Запада. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Александр Шпаковский.
"Совершенно никому не интересно, что мы говорим. Есть определенная программа, которую коллективный Запад реализует в отношении Беларуси. И мы сейчас находимся на одном из, скажем так, финальных этапов этой программы. Это стадия экономического удушения нашего государства, так как все предыдущие приемы оказались неудачными. Я имею в виду и попытку организации цветной революции в нашей стране, и попытку провокации коллапса экономики путем создания условий для так называемой общенациональной забастовки, и даже заговор с целью захвата власти, который был разоблачен, и попытки организации подпольно-диверсионной борьбы, создания неких бандформирований на территории Беларуси", - сказал Александр Шпаковский.
Политолог подчеркнул, что все эти усилия оказались тщетными. "Запад приступил к масштабной программе экономического удушения белорусского государства, которая предполагает поэтапное введение разного рода санкций и ограничений против отечественной экономики. Наша задача и нашего правительства - принимать необходимые меры в координации с союзниками Беларуси - Российской Федерацией, КНР, другими странами, которые не закрывают для нас рынки, для того чтобы максимально купировать угрозы и риски, исходящие от санкций коллективного Запада. На мой взгляд, пока это получается делать достаточно успешно", - отметил он.
Александр Шпаковский также прокомментировал поведение зарубежных журналистов
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"Совершенно никому не интересно, что мы говорим. Есть определенная программа, которую коллективный Запад реализует в отношении Беларуси. И мы сейчас находимся на...
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