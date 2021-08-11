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Участница "Большого разговора": есть уверенность в том, что мы справимся со всеми вызовами

11.08.2021 16:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главное впечатление от "Большого разговора" - это уверенность в том, что страна справилась со всеми вызовами и справится с ними в будущем. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА главный редактор областной газеты "Гродзенская праўда" Лилия Новицкая, комментируя встречу главы государства Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

По словам собеседницы, "Большой разговор" еще раз подтвердил, что страна справилась с серьезнейшими вызовами и готова противостоять им в будущем. "Для этого есть опыт, мудрость, умение отстаивать свои интересы, сделать все для того, чтобы Беларусь и дальше оставалась независимой и продолжила развиваться", - отметила Лилия Новицкая.

Она подчеркнула, что среди участников "Большого разговора" было немало тех, кто проявил себя в прошлом году, работая в том числе и на уличных акциях. "Коллеги иногда сами давали отпор заграничным журналистам. Предлагали даже посмотреть видеозаписи, сделанные в это время на телефоны, где четко видна агрессия протестующих", - рассказала Лилия Новицкая.

Собеседница обратила внимание, что во время "Большого разговора" были даны ответы практически на все актуальные вопросы, касающиеся внутренней жизни страны и внешнеполитической повестки. "Причем ответы прозвучали откровенные, обстоятельные, развернутые. Хотя некоторые вопросы, зачитывавшиеся с бумажки представительницами западных СМИ, буквально повторяли друг друга", - отметила Лилия Новицкая. Она обратила внимание, что "Большой разговор" прошел буквально на одном дыхании. Способствовало этому прежде всего открытое, искреннее, эмоциональное общение.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный редактор областной газеты "Гродзенская праўда" Лилия Новицкая подчеркнула, что среди участников "Большого разговора" было немало тех, кто проявил себя в...
 
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