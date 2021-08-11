Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Решения об установке сроков сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод клюквы и брусники приняты облисполкомами.

Собирать бруснику уже можно в Брестской и Гомельской областях. В Могилевской, Минской, Гродненской - с 12 августа. С 14 августа ее сбор разрешен в Витебской области.

Заготовку клюквы первыми начнут жители Брестской и Гомельской областей - с 4 сентября. С 6 августа собирать ее смогут жители Гродненской и Могилевской областей. Клюквенный сезон в Витебской и Минской областях откроется 8 сентября.

В Минлесхоза обращают внимание, что собирать ягоды нужно способами, не наносящими вреда ягодникам и не приводящими к их уничтожению. При сборе брусники содержание зрелых ягод должно составлять не менее 99% от собранной массы, клюквы - не менее 95%.

За нарушение сроков, применение запрещенных средств или методов сбора (заготовки) дикорастущих ягод, а также за другие нарушения правил сбора предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составит до 20 базовых величин (Br580), для ИП - до 100 БВ (Br2,9 тыс.), для юрлиц - до 500 БВ (Br14,5 тыс.).-0-