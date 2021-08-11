Источник материала: БT

По традиции перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции напоминают детям и родителям основы правил дорожного движения.

Разговоры в школьных лагерях, рабочих коллективах, интерактивные квесты для школьников, а также патрули на особо опасных участках - все это дорожная милиция будет выполнять в ближайшие дни.



Рассказывает Илья Цветков.



Изложение основ безопасного передвижения в городе для самых маленьких - сейчас очень актуальная задача для сотрудников Госавтоинспекции. Большая часть летних каникул уже прошла, пора готовиться к учебному году. Для дорожной милиции это всегда очень ответственный период.



Открытые уроки и интерактивные занятия в школьных лагерях, квесты в специально оборудованных дорожных городках - сотрудники автоинспекции в эти дни стремятся заинтересовать детей изучением правил дорожного движения. На вопросы инспекторов юные пешеходы дают правильные ответы.



За последние 7 месяцев в Минске под колеса уже попали более 50 несовершеннолетних.

И самое большое количество дорожных происшествий с участием детей, как всегда, выпадает на первую половину сентября. Потому к этому периоду ГАИ готовится заранее.



Профилактические разговоры проводят с пешеходами и автолюбителями - напоминают быть более внимательными на дороге и обращать внимание на несовершеннолетних участников дорожного движения.



Особое внимание - работе с родителями. Именно они должны помочь чаду научиться ориентироваться в правилах движения, ведь знания дорожной грамоты - одни из самых прикладных. С ней приходится сталкиваться ежедневно









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