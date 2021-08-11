|
Республиканская акция ГАИ "Берегите детей" стартовала сегодня в столице
11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По традиции перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции напоминают детям и родителям основы правил дорожного движения.
Разговоры в школьных лагерях, рабочих коллективах, интерактивные квесты для школьников, а также патрули на особо опасных участках - все это дорожная милиция будет выполнять в ближайшие дни.
Рассказывает Илья Цветков.
Изложение основ безопасного передвижения в городе для самых маленьких - сейчас очень актуальная задача для сотрудников Госавтоинспекции. Большая часть летних каникул уже прошла, пора готовиться к учебному году. Для дорожной милиции это всегда очень ответственный период.
Открытые уроки и интерактивные занятия в школьных лагерях, квесты в специально оборудованных дорожных городках - сотрудники автоинспекции в эти дни стремятся заинтересовать детей изучением правил дорожного движения. На вопросы инспекторов юные пешеходы дают правильные ответы.
За последние 7 месяцев в Минске под колеса уже попали более 50 несовершеннолетних.
И самое большое количество дорожных происшествий с участием детей, как всегда, выпадает на первую половину сентября. Потому к этому периоду ГАИ готовится заранее.
Профилактические разговоры проводят с пешеходами и автолюбителями - напоминают быть более внимательными на дороге и обращать внимание на несовершеннолетних участников дорожного движения.
Особое внимание - работе с родителями. Именно они должны помочь чаду научиться ориентироваться в правилах движения, ведь знания дорожной грамоты - одни из самых прикладных. С ней приходится сталкиваться ежедневно
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По традиции перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции напоминают детям и родителям основы правил дорожного движения. Разговоры в школьных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)