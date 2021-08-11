ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Годовой план капитального ремонта жилых домов в Беларуси выполнен на 33 %

11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Годовой план капитального ремонта жилых домов выполнен на 33 %. С начала нынешнего года в эксплуатацию ввели один миллион 176 тысяч квадратных метров - это почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сейчас капитальный ремонт ведется на 552 объектах. 

Андрей Ромашко, начальник управления Министерства ЖКХ Беларуси:


На текущий год в стране запланировано выполнение ввод в эксплуатацию площадей после капремонта на 3 миллионах 540 тысячах квадратных метров жилья. Что касается результатов первого полугодия, то капитальный ремонт выполнен на 401 объекте.


Капитальный ремонт в Беларуси выполняется по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда". Поставлена задача в год охватывать не менее 3 % от эксплуатируемого жилфонда.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Годовой план капитального ремонта жилых домов выполнен на 33 %. С начала нынешнего года в эксплуатацию ввели один миллион 176 тысяч квадратных метров - это почти на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Участница "Большого разговора": есть уверенность в том, что мы справимся со всеми вызовами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by