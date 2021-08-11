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Годовой план капитального ремонта жилых домов в Беларуси выполнен на 33 %
11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Годовой план капитального ремонта жилых домов выполнен на 33 %. С начала нынешнего года в эксплуатацию ввели один миллион 176 тысяч квадратных метров - это почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сейчас капитальный ремонт ведется на 552 объектах.
Андрей Ромашко, начальник управления Министерства ЖКХ Беларуси:
На текущий год в стране запланировано выполнение ввод в эксплуатацию площадей после капремонта на 3 миллионах 540 тысячах квадратных метров жилья. Что касается результатов первого полугодия, то капитальный ремонт выполнен на 401 объекте.
Капитальный ремонт в Беларуси выполняется по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда". Поставлена задача в год охватывать не менее 3 % от эксплуатируемого жилфонда.
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Годовой план капитального ремонта жилых домов выполнен на 33 %. С начала нынешнего года в эксплуатацию ввели один миллион 176 тысяч квадратных метров - это почти на...
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