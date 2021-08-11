Годовой план капитального ремонта жилых домов в Беларуси выполнен на 33 %

Источник материала: БT

Годовой план капитального ремонта жилых домов выполнен на 33 %. С начала нынешнего года в эксплуатацию ввели один миллион 176 тысяч квадратных метров - это почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сейчас капитальный ремонт ведется на 552 объектах.

Андрей Ромашко, начальник управления Министерства ЖКХ Беларуси:







На текущий год в стране запланировано выполнение ввод в эксплуатацию площадей после капремонта на 3 миллионах 540 тысячах квадратных метров жилья. Что касается результатов первого полугодия, то капитальный ремонт выполнен на 401 объекте.





Капитальный ремонт в Беларуси выполняется по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда". Поставлена задача в год охватывать не менее 3 % от эксплуатируемого жилфонда.



