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Причина многочисленных недовольств в Литве - в больших ошибках власти. Таким мнением с нами поделился руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков.





Высокие чиновники в последнее время занимались чем угодно, но только не своей страной и реальными проблемами людей. И хотя для литовцев совсем не характерно устраивать протесты и митинговать, ситуация достигла такой точки кипения, что теперь бороться за свои права приходится на улице.





А. Стариков: Нельзя плевать в огород соседа, ведь ветер может подуть в лицо





Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews:

Нельзя плевать в огород соседа и остаться самому незаплеванным - ветер может подуть в лицо. Поэтому то, что происходит в Литве закономерно и естественно. Плохо все! Сейчас обнажились все минусы, все ошибки литовской внешней политики, внутренней политики, литовской идеологической конструкции. И то, что мы наблюдаем, можно сказать одно - Бог покинул Литву. Причина всего, с чем сейчас столкнулась Литва, это, конечно, глупость власти. Псевдодемократическая власть не способна справиться ни с одним вызовом: ни с миграционным, ни с ковидным, ну и главное - с собственной глупостью они тоже не способны справиться.





